Фицо пригрозил заблокировать новые санкции Евросоюза против России

Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Словакия заблокирует новые санкции Евросоюза против России, если это решение помешает проведению переговоров о мире на Украине. Об этом премьер-министр страны Роберт Фицо заявил в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит Евросоюза.

«Мы не можем фанатично настаивать на санкциях любой ценой. Может случиться так, что настанет момент и мы скажем, что не согласны, или я думаю, что это противоречит мирным шагам, которые предпринимаются в данный момент. Если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето», — сказал словацкий премьер (цитата по сайту издания Noviny.sk).

В четверг, 20 марта 2025 года, лидеры стран Евросоюза обсудят на саммите в Брюсселе представленную Еврокомиссией стратегию по обороне. Участники встречи планируют уделить особое внимание так называемой Белой книге, в которой изложен план милитаризации ЕС до 2030 года. Кроме прочего, план подразумевает долгосрочный план вооружения Украины.

В начале марта Роберт Фицо предупредил, что заблокирует решение саммита Евросоюза об одобрении финансовой и военной помощи Украине. Словацкий премьер также потребовал, чтобы на саммите лидеры ЕС призвали Украину возобновить транзит газа через свою территорию в Словакию и другие страны сообщества.