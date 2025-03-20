«Яндекс Go» запустил виртуальную очередь на такси

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Сервис «Яндекс Go» запустил виртуальную очередь для пассажиров такси тарифа «Эконом» в целях оптимизации процесса заказов в периоды высокого спроса, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Новая функция поможет оптимизировать процесс заказа такси после массовых мероприятий. Пассажирам будет проще принять решение, на каком транспорте быстрее и выгоднее уехать», — пояснили в «Яндексе».

Как рассказали в компании, после массовых мероприятий спрос на такси значительно превышает количество доступных машин, поэтому теперь в такие моменты будет автоматически формироваться виртуальная очередь — первыми смогут уехать те, кто заказал такси раньше.

Помимо этого, пассажиры смогут в режиме реального времени видеть свое место в очереди и то, как она продвигается. Это поможет им принять решение, оставаться ли в очереди, заказать такси в другом тарифе или уехать на общественном транспорте, полагают в компании.

«Благодаря тому, что часть пользователей выберет другие способы уехать, спрос на «Эконом» будет уменьшаться, свободных водителей станет больше, и поэтому цена на поездки начнет снижаться», — отметили в «Яндексе».

Компания анонсировала функцию «Очередь» в декабре 2024 года.

Согласно исследованию страховой компании «Росгосстрах» и сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод», в 2024 году более 50% россиян стали реже пользоваться услугами такси на фоне роста цен. Чаще всего при заказе такси на это обращают внимание 51% респондентов, 21% — на время ожидания, 12% — на рейтинг водителя, 7% — на интерфейс приложения и 3% — на марку автомобиля.