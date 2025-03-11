«Яндекс» анонсировал самокаты собственного проекта с «умной» кнопкой

Фото: пресс-служба «Яндекс»

«Яндекс» анонсировал выпуск самокатов с «умной» кнопкой для старта, сообщили в пресс-службе компании.

Тестирование технологии завершат в апреле, после этого новые модели появятся в Москве.

Самокаты нового поколения полностью спроектированы в «Яндексе», отметили в пресс-службе. Главное новшество заключается в том, что для начала поездки не нужны телефон и приложение — для этого предусмотрена «умная» кнопка на руле.

После нажатия этой кнопки Iot-модуль самоката синхронизируется со смартфоном пользователя по Bluetooth и подаст транспортному средству сигнал о старте, паузе или завершении поездки, объяснили в компании принцип работы технологии. Помимо этого, Iot-модуль позволяет определить «медленные» и «запретные» зоны, в которых необходимо снизить скорость.

Также у устройств будут световые индикаторы, предупреждающие о торможении других участников дорожного движения, специальный упор для устойчивости пользователя и ручки для переноса самокатов по лестницам.

В октябре 2024 Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы сообщил, что число ДТП с самокатами сократилось на 48% в рамках эксперимента по ограничению скорости устройств до 20 км/ч. Кроме того, на 67% уменьшилось количество наездов на пешеходов.

В ноябре опрос сервиса SuperJob показал, что каждый второй россиянин поддержал разрешение водить электросамокат только по достижении 16 лет. Четверть опрошенных считают, что лучше запретить пользоваться им до 18 лет. Сейчас водить это транспортное средство можно с 14 лет.