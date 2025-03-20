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Военная операция на Украине ,  
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В аэропортах Саратова и Самары сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения перестали действовать с 10:00 мск.

О приостановке приема и отправки рейсов в этих двух городах Кореняко сообщил в 06:45 мск на фоне атаки дронов на Саратовскую область. По данным Минобороны, российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили над регионом 54 беспилотника. Глава области Роман Бусаргин назвал это самой массированной атакой дронов за все время.

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В результате атаки беспилотников пострадали как минимум два человека. На территории аэродрома в Энгельсе началось возгорание, повреждения получили не менее 30 частных и дачных домов, больница, два детских сада и школа. Началась эвакуация жителей СНТ «Малинки» и «Детский санаторий» в Энгельсском районе области.

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