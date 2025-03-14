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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала жителя Керчи за передачу данных разведке Украины

Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ задержала жителя Керчи за передачу данных разведке Украины
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения об инфраструктурных и военных объектах в Крыму, сообщила «РИА Новости» пресс-служба управления ведомства по региону.

Там отметили, что следователи ФСБ возбудили против мужчины уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена), задержанный арестован. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

По данным ФСБ, задержанный собирал сведения о феодосийской нефтебазе, военном аэродроме, Крымском мосте и других объектах в регионе. Мужчина передавал собранную информацию украинской разведке для использования при нанесении ракетных ударов, добавили в спецслужбе.

Жительницу Симферополя приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене
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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

В конце февраля Южный окружной военный суд приговорил жительницу Симферополя Ольгу Колкову к 15 годам колонии по делу о госизмене.

По версии следствия, в 2023 году женщина контактировала с сотрудником Службы безопасности Украины, «желая оказать помощь в деятельности против России». Под его руководством она научилась делать самодельные ручные гранаты зажигательного действия, с помощью которых собиралась поджечь в Симферополе автомобиль с символикой, означавшей поддержку российской власти и военнослужащих.

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