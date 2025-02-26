Жительницу Симферополя приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Южный окружной военный суд признал виновной в госизмене жительницу Симферополя Ольгу Колкову. Об этом сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Женщину приговорили к 15 годам исправительной колонии общего режима и одному году и шести месяцам ограничения свободы в качестве дополнительного наказания.

Колкову признали виновной в госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и приготовлении к террористическому акту — ст. 275, ст. 205.3, ч. 1 ст. 30, а также ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса России.

По версии следствия, в 2023 году женщина контактировала с сотрудником Службы безопасности Украины, «желая оказать помощь в деятельности против России». Под его руководством она научилась делать самодельные ручные гранаты зажигательного действия.

С помощью таких гранат Колкова собиралась поджечь в Симферополе автомобиль с символикой, означавшей поддержку российской власти и военнослужащих, однако правоохранительные органы задержали женщину.

25 февраля 2025 года сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали жителя региона, против которого также возбудили уголовное дело о госизмене.

По версии следствия, мужчина, уехав в Грузию, спонсировал украинскую армию: с февраля по август 2023 года он неоднократно отправлял деньги заочно осужденному в России гражданину Украины, который активно взаимодействовал с командирами украинских военных.