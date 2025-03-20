В Саратовской области при атаке дронов пострадала женщина
Одна женщина пострадала при атаке беспилотников на город Энгельс в Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
По его словам, из-за атаки дронов частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Также есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы, пострадавших нет.
Губернатор добавил, что 20 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме. До этого Бусаргин сообщил об угрозе атаки дронов в Саратовской области.
По словам главы Ростовской области Юрия Слюсаря, российские военные той же ночью отразили атаку беспилотников в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области. «По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.
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