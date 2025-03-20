 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Саратовской области при атаке дронов пострадала женщина

Сюжет
Военная операция на Украине

Одна женщина пострадала при атаке беспилотников на город Энгельс в Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за атаки дронов частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Также есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы, пострадавших нет.

Губернатор добавил, что 20 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме. До этого Бусаргин сообщил об угрозе атаки дронов в Саратовской области.

В Саратовской области объявили угрозу атаки дронов
Политика

По словам главы Ростовской области Юрия Слюсаря, российские военные той же ночью отразили атаку беспилотников в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области. «По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

Читайте РБК в Telegram.

Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам России

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Подробности

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»

Россия и США могут договориться о прекращении огня «через пару недель»

Reuters: США решили свернуть контрразведывательные операции против России

Россельхознадзор назвал «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Politico: сын Трампа контактировал с украинской оппозицией

В парламенте Венгрии оппозиция включила советский гимн, зажгла дымовые шашки. Видео

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Юрий Слюсарь Роман Бусаргин Ростовская область Саратовская область дроны ВСУ
Материалы по теме
Над Воронежской областью сбили около 40 дронов
Политика
В Саратовской области объявили угрозу атаки дронов
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении своих дронов после приказа Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Австрия предложила стать площадкой для переговоров по УкраинеПолитика, 07:46
Реальные ставки в России стали рекордными. Что это значит для политики ЦБPro, 07:32
Мосбиржа вложит более ₽10 млрд в готовящиеся к IPO компанииФинансы, 07:30
ЦБ спрогнозировал выпуск компаниями новых флоатеров вслед за МинфиномИнвестиции, 07:30
Минобороны сообщило о перехвате 132 дронов за ночьПолитика, 07:13
Власти Минусинска рассказали о ситуации с подтоплением в городеОбщество, 07:12
МТС закроет свой аналог YouTube и TikTokТехнологии и медиа, 07:01
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Как наследуются пенсии и деньги в НПФ: ключевые аспекты и важные нюансыИнвестиции, 07:00
В двух аэропортах России ограничили полетыОбщество, 06:49
Хуситы заявили о пуске гиперзвуковой ракеты по аэропорту Бен-ГурионПолитика, 06:40
ФСБ предотвратила теракт у здания районной администрации в МариуполеПолитика, 06:33
В Саратовской области при атаке дронов пострадала женщинаПолитика, 06:20
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 06:15
Белый дом анонсировал указ Трампа о закрытии Минобразования СШАПолитика, 06:04