В Саратовской области при атаке дронов пострадала женщина

Одна женщина пострадала при атаке беспилотников на город Энгельс в Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за атаки дронов частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Также есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы, пострадавших нет.

Губернатор добавил, что 20 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме. До этого Бусаргин сообщил об угрозе атаки дронов в Саратовской области.

По словам главы Ростовской области Юрия Слюсаря, российские военные той же ночью отразили атаку беспилотников в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области. «По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.