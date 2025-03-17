Минобороны сообщило об уничтожении 22 беспилотников за ночь
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 22 украинских дрона в период с 22:25 мск 16 марта по 07:00 мск 17 марта, сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что 13 беспилотников были уничтожены над Астраханской областью, три дрона — над Калмыкией, по два — над Брянской областью и Краснодарским краем, по одному — над Волгоградской и Ростовской областями.
Минобороны добавило, что с 18:20 мск 16 марта до 07:00 мск 17 марта были уничтожены 72 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне Минобороны сообщило, что менее чем за час, с 18:20 по 19:00 мск, силы ПВО уничтожили 29 беспилотников над двумя российскими регионами, 27 из них — над Курской областью, еще два — над Орловской.
Утром 17 марта о массированной атаке дронов на регион сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он отметил, что целям беспилотников в том числе стали объекты ТЭКа. В результате атаки один человек пострадал, его госпитализировали.
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