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Власти Минусинска рассказали о ситуации с подтоплением в городе

В подтопленном Минусинске уровень воды снизился на 120 см

В городе Минусинск Красноярского края, где накануне произошел паводок, ситуация стабилизируется. Уровень воды в реке Минусинка снизился на 1,2 м, сообщила пресс-служба городской администрации.

Днем 19 марта власти города сообщили, что два моста через реку Минусинку перекрыты для транспорта, а также призвали проживающих по улице Михайлова эвакуироваться. Затем в МЧС России сообщили, что в городе затоплено 13 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 22 жителей, из них шесть детей. К вечеру 19 марта вода ушла на 35 см.

Сейчас, по данным администрации, продолжаются работы по откачке воды из подтопляемых территорий, частных подворий, а также на улично-дорожной сети города. «В ближайшее время все три моста будут открыты для движения транспорта», — говорится в сообщении.

В городе в Челябинской области ввели режим ЧС из-за паводка
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До этого 18 марта на нескольких улицах в городе Аша Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка. В зону затопления попали 26 домов, были эвакуированы более 70 человек. Причиной потопа стал ледовый затор на реке Сим.

Глава МЧС России Александр Куренков говорил, что прогноз весеннего половодья и лесных пожаров в России неблагоприятный, высок риск возникновения ЧС. По его словам, на это указывает анализ снегозапасов.

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Теги
Минусинск Красноярский край подтопление МЧС
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