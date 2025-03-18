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Общество ,  
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Глава МЧС заявил о высоких рисках весеннего половодья и пожаров в России

Фото: Денис Бочаров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Денис Бочаров / NEWS.ru / Global Look Press

Прогноз весеннего половодья и лесных пожаров в России неблагоприятный, высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), заявил глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, на это указывает анализ снегозапасов. Реки в южных регионах и европейской части России освободились ото льда гораздо раньше обычного, но в бассейнах некоторых рек Урала, Сибири и Дальнего Востока накоплены существенные запасы воды в снежном покрове, добавил Куренков.

«В сочетании с повышением среднесуточной температуры воздуха и неравномерностью увлажнения почвы это может привести к неблагоприятным сценариям прохождения пожароопасного сезона и паводкоопасного периода», — сказал глава МЧС.

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Фото:Евгений Кузьмин / РИА Новости

По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева, в конце марта ожидается, что уровень воды превысит критические отметки на востоке европейской части страны и на Южном Урале, а в апреле сильное половодье прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке.

Куренков добавил, что в российских регионах для отработки практических действий МЧС стартовали командно-штабные учения, в которых задействованы более 48 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники.

До этого, в конце 2024 года, глава МЧС заявил, что риски подтоплений актуальны для Курганской, Тюменской и Мурманской областей, возможны природные пожары в Забайкалье, Туве, Хабаровском и Приморском краях.

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Александр Куренков

глава МЧС России, генерал-лейтенант
2 июня 1972 года
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