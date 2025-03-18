Глава МЧС заявил о высоких рисках весеннего половодья и пожаров в России
Прогноз весеннего половодья и лесных пожаров в России неблагоприятный, высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), заявил глава МЧС России Александр Куренков.
По его словам, на это указывает анализ снегозапасов. Реки в южных регионах и европейской части России освободились ото льда гораздо раньше обычного, но в бассейнах некоторых рек Урала, Сибири и Дальнего Востока накоплены существенные запасы воды в снежном покрове, добавил Куренков.
«В сочетании с повышением среднесуточной температуры воздуха и неравномерностью увлажнения почвы это может привести к неблагоприятным сценариям прохождения пожароопасного сезона и паводкоопасного периода», — сказал глава МЧС.
По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева, в конце марта ожидается, что уровень воды превысит критические отметки на востоке европейской части страны и на Южном Урале, а в апреле сильное половодье прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке.
Куренков добавил, что в российских регионах для отработки практических действий МЧС стартовали командно-штабные учения, в которых задействованы более 48 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники.
До этого, в конце 2024 года, глава МЧС заявил, что риски подтоплений актуальны для Курганской, Тюменской и Мурманской областей, возможны природные пожары в Забайкалье, Туве, Хабаровском и Приморском краях.
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