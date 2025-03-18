В городе в Челябинской области ввели режим ЧС из-за паводка

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На нескольких улицах в городе Аша Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом сообщил глава Ашинского муниципального района Вадим Сергеев.

По его словам, в зону затопления попали 26 домов. В городе продолжается эвакуация жителей. До пункта временного размещения в гостинице Аша запустили автобус. Эвакуированным предоставят горящее питание и помощь соцработников.

«Причиной потопа стал ледовый затор на реке Сим. В скором времени к этому затору хотят подогнать спецтехнику, чтобы ослабить лед и избавиться от торосов», — написал Сергеев.

В администрации сообщили, что сейчас уровень паводковых вод снижается. Из зоны подтопления эвакуированы 77 человек, из них 20 детей, 2 инвалида. Четеверо жителей прибыли в пункт временного размещения в гостинице «Аша».

Работает 27 единиц техники, в том числе ведутся работы по ослаблению льда с помощью экскаваторов. «Ситуация находится на контроле. Создана комиссия по обследованию участков пострадавших в результате резкого поднятия уровня вод», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МЧС уточнила, что подъем уровня воды произошел в районе улицы Уфимская. Подтоплено 57 приусадебных участков в СНТ № 5, в которых на постоянной основе в них проживали 35 человек, в том числе 10 детей, добавили в ведомстве.