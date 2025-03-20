В Саратовской области объявили угрозу атаки дронов

В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в регионе локально работают системы оповещения. «Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал губернатор.

В предыдущий раз Бусаргин сообщил об угрозе атаки дронов 14 марта. Тогда воздушная тревога действовала около часа.

В тот же день в саратовском аэропорту ввели ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Накануне аэропорт Саратова трижды ограничивал полеты.