В Саратовской области объявили угрозу атаки дронов
В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в регионе локально работают системы оповещения. «Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал губернатор.
В предыдущий раз Бусаргин сообщил об угрозе атаки дронов 14 марта. Тогда воздушная тревога действовала около часа.
В тот же день в саратовском аэропорту ввели ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Накануне аэропорт Саратова трижды ограничивал полеты.
Читайте РБК в Telegram.
Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам России
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Подробности
Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»
Россия и США могут договориться о прекращении огня «через пару недель»
Reuters: США решили свернуть контрразведывательные операции против России
Россельхознадзор назвал «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Politico: сын Трампа контактировал с украинской оппозицией
В парламенте Венгрии оппозиция включила советский гимн, зажгла дымовые шашки. Видео
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов