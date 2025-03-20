В Хабаровском крае суд дал подполковнику запаса 13 лет за госизмену

Хабаровский краевой суд вынес приговор подполковнику запаса по делу о госизмене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным суда, подполковник — житель рабочего поселка Заветы Ильича Хабаровского края — летом и осенью 2022 года переводил деньги родственнице, проживающей на Украине. Женщина, в свою очередь, финансировала из этих средств по его указанию украинский фонд, закупающий, в частности, вооружение для ВСУ.

Суд признал мужчину виновным по статье о государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса) и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 300 тыс. руб. Кроме того, подсудимого лишили воинского звания. Мужчина признал вину.

Накануне, 19 марта, жителя Краснодарского края задержали по подозрению в государственной измене. По версии Федеральной службы безопасности (ФСБ), он самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб и по их заданию собрал информацию о работе военного объекта на территории региона.

Следователи возбудили уголовное дело о госизмене. Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. Задержанный признал свою вину.