Жителя Кубани задержали за передачу данных украинским спецслужбам

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Жителя Краснодарского края задержали по подозрению в государственной измене, сообщает «BFM Кубань» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии ФСБ, мужчина 1979 года рождения самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб и по их заданию собрал для них информацию о работе военного объекта на территории Краснодарского края.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

Мужчина признал свою вину.

В середине марта ФСБ по статье о госизмене задержала жителя Керчи. По версии спецслужбы, обвиняемый собрал сведения о феодосийской нефтебазе, военном аэродроме, Крымском мосте и других объектах в регионе. Эту информацию он передал украинской разведке, которая планировала использовать данные при нанесении ракетных ударов.