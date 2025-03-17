Суд оставил в силе приговор работнику Уралвагонзавода о госизмене
Бывший работник Уралвагонзавода Данил Мухаметов, осужденный в 2024 году за передачу военно-технических сведений Украине, не смог обжаловать свой приговор. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
«Приговор был обжалован в апелляционной инстанции, однако Второй апелляционный суд общей юрисдикции не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Приговор Данилу Мухаметову вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
В ноябре 2024 года Свердловский областной суд приговорил Мухаметова к 16 годам колонии строгого режима по ст. 275 УК — государственная измена. Он обвинялся в передаче военно-технических сведений украинским спецслужбам. В ходе следствия он частично признал вину.
Данил Мухаметов и его жена Виктория были задержаны в 2023 году в Нижнем Тагиле в ходе спецоперации УФСБ по Свердловской области. Дело о госизмене против Виктории Мухаметовой, которая также работала на Уралвагонзаводе, было выделено в отдельное производство. Она полностью признала свою вину. В октябре 2024 года Свердловский областной суд приговорил ее к 12,5 года колонии общего режима, а также оштрафовал на 300 тыс. руб.
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