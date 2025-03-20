Белоусов рассказал о новых вооружениях российского подводного флота

В российский флот поступили на вооружение новейшие подлодки и ракеты, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«На вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей-А», многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон», — сказал он.



«Циркон» ― российская крылатая гиперзвуковая ракета корабельного базирования. Предназначена для поражения надводных и наземных стационарных и подвижных целей, в частности фрегатов и авианосных ударных групп.

Осенью 2024 года президент Владимир Путин заявил, что Россия будет укреплять отечественный Военно-морской флот (ВМФ), включая его ядерную составляющую. Он пояснил, что речь идет о развитии всех видов и родов войск, совершенствовании подготовки экипажей кораблей.

В декабре того же года главнокомандующий ВМФ страны Александр Моисеев заявил, что морская группировка ядерных сил России обновлена. Он отметил, что ядерные силы «были и будут гарантом безопасности» России на глобальном уровне.