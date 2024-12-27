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Военно-морскому флоту передали атомную подводную лодку «Архангельск»

АПЛ «Архангельск» проекта «Ясень-М» передали Военно-морскому флоту
Фото: акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»
Фото: акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

Создатели многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М («Ясень-М») передали ее Военно-морскому флоту России, сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Церемония передачи прошла на предприятии ОСК «Севмаш», ее провел главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

Атомный подводный крейсер «Архангельск» — третий серийный атомный подводный ракетный крейсер в линейке многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М». Суда этой серии воплощают последние российские разработки в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок.

В ОСК добавили, что изменения и технические решения, внедренные в проект «Ясень-М», касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. «Архангельск» ранее успешно прошел все этапы испытаний.

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По словам адмирала Моисеева, корабли этого проекта имеют «высокие результаты выполнения задачи военного присутствия Военно-морского флота в Мировом океане. Так, головной корабль проекта 885М «Казань» заходил в этом году на Кубу.

По словам Моисеева, которого цитирует ТАСС, «строительство серии подводных лодок этого проекта будет продолжено». Скоро ВМФ пополнят четыре многоцелевые атомные подводные лодки — «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

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Теги
АПЛ (атомная подводная лодка) ОСК Севмаш «Ясень-М» ВМФ
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