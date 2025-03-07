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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало о деле из-за «зубов дракона» в Курской области

«РИА Новости»: дело завели после экспертизы «зубов дракона» в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Заказчик установки плит — региональная Корпорация развития Курской области. Ее экс-главу Владимира Лукина ранее арестовали по делу о хищениях 3,2 млрд руб. при исполнении госзаказа на строительство фортификационных сооружений.
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Курской области возбудили уголовное дело о хищении средств после экспертизы качества «зубов дракона» — бетонных пирамид, используемых для строительства фортификаций, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ», — пояснил собеседник агентства.

Заказчик установки плит — региональная Корпорация развития Курской области (КРКО). Экс-глава КРКО Владимир Лукин, его заместители и другие подозреваемые сейчас находятся под арестом. По данным Генпрокуратуры, Лукин и его сообщники присвоили более 3,2 млрд руб., заключая фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Курской области, в пресс-службу ГУ МВД России по Курской области.

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Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

Лукина задержали в декабре 2024 года, в феврале 2025 года его уволили с поста гендиректора КРКО и вывели из совета директоров. Лукина обвиняют в нарушении ч. 3 статьи 285 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Компания была исполнителем шести контрактов гособоронзаказа (трех — в декабре 2022 года, еще трех — в апреле 2023 года), она должна была построить фортификационные сооружения и сорвала сроки, из-за чего управление капстроительства Курской области потребовало взыскать с нее 2,1 млрд руб. Стороны достигли мирового соглашения, однако иск на 3,2 млрд руб. уже подала прокуратура.

По версии надзорного органа, КРКО заключила с компаниями «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый Дом Курск», «СИЭМИ», «Электростроймонтаж», «Яртэс Инжиниринг» и «Энергосистема» 23 договора на 3,22 млрд руб. с декабря 2022 года по декабрь 2023 года. Эти компании создали «видимость выполнения работ» по строительству защитных сооружений и организовали ложную схему расходов через фирмы-однодневки. Лукин и его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова в качестве вознаграждения получили 25% от общей суммы соглашений (не менее 805 млн руб.).

Ущерб госбюджету оценили в сумму около 170 млн руб.

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Авторы
Теги
Мелиса Савина
При участии
Виктория Хабарова
Военная операция на Украине фортификация хищения из бюджета уголовное дело
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