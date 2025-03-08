«РИА Новости» узнало о BMW X6 у жены арестованного курского чиновника

«РИА Новости»: у жены арестованного экс-главы КРКО есть BMW с красивым номером

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На супругу экс-гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина зарегистрирован автомобиль BMW X6, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные регистрационных документов.

Машине присвоили «красивый» номер с тремя семерками, отмечает агентство. В феврале такой автомобиль стоил около 10 млн руб., стоимость номера с одинаковыми цифрами составляет до 7 млн руб., пишет «РИА Новости».

С 2022 года на машину жены Лукина выписали 17 штрафов в Москве и Подмосковье, все были оплачены.

Корпорация развития Курской области была создана в 2012 году. Это единый оператор по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. Компания стала исполнителем шести контрактов гособоронзаказа, должна была построить фортификационные сооружения и сорвала сроки.

Лукина задержали и арестовали в декабре 2024 года. Против него завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений. Также в СИЗО отправили бывшего заместителя Лукина Игоря Грабина.

При обысках у главы корпорации нашли коллекцию люксовых часов и 1,7 млн руб. наличных. Врио главы Курской области Александр Хинштейн инициировал проверку корпорации. В начале 2025 года Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 млрд руб. с главы Корпорации развития, а также его заместителей и ряда предпринимателей.