Освобожденные из плена российские военные прилетели в Россию. Видео
175 российских военнопленных, освобожденных в результате обмена с Украиной, вернулись в Москву. Самолет с ними приземлился в одном из столичных аэропортов, пишут «Вести».
До этого военных с подконтрольных Украине территорий доставили в Белоруссию, там их переодели в теплую одежду, накормили и дали возможность связаться со своими родными и близкими. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, возвращенные россияне пройдут медобследование и лечение, им также окажут психологическую помощь.
Президенты России и США договорились об обмене пленными с Украиной по формуле «175 на 175» накануне во время телефонного разговора. Россия 19 марта передала украинской стороне были 175 военнопленных, а также 22 тяжелораненых солдата. Посредником при обмене пленными стали Объединенные Арабские Эмираты.
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