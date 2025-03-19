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Военная операция на Украине ,  
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Омбудсмен показала видео встречи пленных на российско-украинской границе

Москалькова показала видео встречи пленных на российско-украинской границе
Сюжет
Военная операция на Украине

Омбудсмен показала видео встречи пленных на российско-украинской границе
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Татьяна Москалькова показала в телеграм-канале, как российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, пересекли белорусско-украинскую границу.

Она сообщила, что офицеры Минобороны России переодели военных в теплую одежду, накормили и дали возможность связаться со своими родными и близкими. Возвращенные пройдут медицинское обследование и лечение. По словам Москальковой, военным также окажут психологическую помощь.

Омбудсмен пообещала, что военным в кратчайшие сроки помогут адаптироваться к прежней жизни и организуют встречи с близкими.

Путин сообщил Трампу об обмене пленными по формуле «175 на 175»
Политика
Фото:Alessandro Guerra / EPA / ТАСС

19 марта 2025 года Минобороны России сообщило о возвращении 175 российских военнослужащих с подконтрольных Украине территорий. Взамен украинской стороне были переданы 175 военнопленных, а также 23 тяжелораненых солдата. Посредником при обмене пленными выступили Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии.

Президенты России и США договорились об обмене пленными по формуле «175 на 175» накануне, 18 марта 2025 года. По данным Кремля, Киеву были переданы 175 человек и 23 тяжелораненых военнослужащих, которые проходили лечение в российских медучреждениях. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящий обмен пленными.

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военнопленные Украина Белоруссия Россия граница Татьяна Москалькова омбудсмен обмен пленными
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