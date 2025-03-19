Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания в Генпрокуратуре

Дмитрий Медведев и Владимир Путин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин после заседания коллегии Генеральной прокуратуры обратился к заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой зайти к нему. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — сказал Путин, покидая трибуну.

В этот момент, как отмечает агентство, Медведев находился в первом ряду зала, где проходило заседание.

На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Путин сообщил о завершении ликвидации группировки противника российскими военными в Курской области.

«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — заявил глава государства.

По словам Путина, украинские военные и иностранные наемники, действовавшие на этой территории и причастные к преступлениям против мирного населения, должны квалифицироваться как террористы. Он поручил прокурорским органам, включая военных прокуроров, зафиксировать и расследовать их действия.

Также он распорядился установить всех, кто отдавал «преступные приказы и издевался над мирным населением», подчеркнув, что эти лица понесут «справедливое наказание».