Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания в Генпрокуратуре
Президент России Владимир Путин после заседания коллегии Генеральной прокуратуры обратился к заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой зайти к нему. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — сказал Путин, покидая трибуну.
В этот момент, как отмечает агентство, Медведев находился в первом ряду зала, где проходило заседание.
На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Путин сообщил о завершении ликвидации группировки противника российскими военными в Курской области.
«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — заявил глава государства.
По словам Путина, украинские военные и иностранные наемники, действовавшие на этой территории и причастные к преступлениям против мирного населения, должны квалифицироваться как террористы. Он поручил прокурорским органам, включая военных прокуроров, зафиксировать и расследовать их действия.
Также он распорядился установить всех, кто отдавал «преступные приказы и издевался над мирным населением», подчеркнув, что эти лица понесут «справедливое наказание».
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