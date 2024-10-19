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Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к войне

Си Цзиньпин призвал военных «всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежную боевую готовность». Он выступил с заявлением через несколько дней после маневров около Тайваня, которому Пекин грозил уничтожением

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, посещая бригаду ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 18 октября, призвал военных усилить подготовку к войне, передает CCTV.

Си Цзиньпин заявил, что военные должны «всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежную боевую готовность».

Он также отметил, что китайские солдаты должны «укрепить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности».

Си Цзиньпин выступил с соответствующим заявлением через несколько дней после того, как китайские военные провели крупномасштабные учения близ Тайваня, который Пекин считает своей территорией.

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Чэнь Биньхуа

14 октября китайская армия провела учения «Совместный меч — 2024B» в водах вокруг Тайваня. По словам старшего полковника Ли Си, учения должны были стать «мощным» сдерживающим фактором для «сепаратистских сил», которые стремятся к независимости Тайваня.

В маневрах приняли участие военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные войск и др.

Власти Тайваня назвали китайские военные учения провокацией. В зону противовоздушной обороны острова за время учений входили 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.

Председатель канцелярии по делам острова при китайском Госсовете Чэнь Биньхуа предупредил Тайвань, что ему грозит уничтожение в случае эскалации конфликта с Китаем.

«Мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы. <...> Неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он закупит, и неважно, вмешаются внешние силы или нет. Если [Тайвань] осмелится пойти на риск, это приведет к его собственному уничтожению», - заявил он.

Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая» и выступает против независимости Тайваня, считая остров одной из своих провинций.

США поставляют Тайваню оружие и военное оборудование, хотя американские власти заявляют о приверженности принципу «одного Китая». Американский президент Джо Байден неоднократно обещал защищать остров в случае возможного нападения со стороны Китая.

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