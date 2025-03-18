Минобороны Тайваня показало видео с кораблями и дронами Китая на учениях

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Минобороны Тайваня показало видео с китайскими кораблями, участвовавшими в учениях у берегов острова. Как отмечает Reuters, среди них фрегат с управляемым ракетным вооружением проекта 054 «Цзинчжоу» и эсминец типа 052D «Гуйлинь».

Накануне Пекин назвал свои учения ответом на «непрекращающуюся пропаганду сепаратизма» со стороны руководства Тайваня. Власти острова же заявили, что Китай ведет себя как нарушитель спокойствия.