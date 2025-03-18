 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобороны Тайваня показало видео с кораблями и дронами Китая на учениях

Минобороны Тайваня показало видео с кораблями и дронами Китая на учениях
Video

Минобороны Тайваня показало видео с китайскими кораблями, участвовавшими в учениях у берегов острова. Как отмечает Reuters, среди них фрегат с управляемым ракетным вооружением проекта 054 «Цзинчжоу» и эсминец типа 052D «Гуйлинь».

Накануне Пекин назвал свои учения ответом на «непрекращающуюся пропаганду сепаратизма» со стороны руководства Тайваня. Власти острова же заявили, что Китай ведет себя как нарушитель спокойствия.

Бессент рассказал, как Трамп оценивает шанс вторжения Китая на Тайвань
Политика

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Китай ВМС Тайвань фрегат корабли дроны
Материалы по теме
Китай пересмотрит идею «полярной державы» из-за сближения России и США
Политика
Чего Россия стала больше поставлять в Китай, а чего — меньше. Инфографика
Экономика
SCMP сообщила о возможном визите Трампа в Китай
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 08:15
В Кемеровской области ученик напал с ножом на одноклассникаОбщество, 08:08
Рыбопромышленники сообщили о восстановлении промысла в Черном мореБизнес, 08:00
Вы — гиперконтролер. Как управлять командой, чтобы не вредить бизнесуPro, 07:59
Минобороны Тайваня показало видео с кораблями и дронами Китая на ученияхПолитика, 07:55
За ночь силы ПВО сбили 46 дронов над четырьмя регионами РоссииПолитика, 07:16
«Умерла так умерла». Какие западные компании уже не вернутся в РоссиюPro, 07:07
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системеФинансы, 07:00
Более 200 человек погибли в Газе при первом ударе Израиля за два месяцаПолитика, 06:39
В Думе предложили позволить подросткам работать по выходным летомОбщество, 06:29
Служба доставки UPS выбросила окаменелости возрастом 380 млн лет за долгиОбщество, 06:21
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 06:15
Сеул подготовился к штурму робособаками подземных бункеров Ким Чен ЫнаПолитика, 06:02
60 лет назад человек впервые вышел в открытый космос. Как это былоОбщество, 06:00