Бабушкин описал задачи комиссии по поддержке ветеранов военной операции

Игорь Бабушкин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, возглавляющий комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей, рассказал о ее структуре и задачах. По его словам, в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций.

Работа будет вестись по трем направлениям: социализация и жизнеустройство ветеранов, совершенствование медицинской и психологической помощи, а также модернизация законодательства и межведомственное взаимодействие, говорится в сообщении комиссии.

Бабушкин подчеркнул важность координации комиссии с фондом «Защитники Отечества», который оказывает адресную поддержку ветеранам.

«Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия — с системными вопросами. Наша цель — создать условия для эффективного решения проблем», — отметил он.

Ранее Игорь Бабушкин провел встречу с помощником президента, секретарем Госсовета Алексеем Дюминым, в ходе которой были обсуждены ключевые задачи комиссии и план работы на год. Первое заседание назначено на следующую неделю.

Президент России Владимир Путин 10 марта распорядился создать комиссию Государственного совета, которая займется вопросами социальной поддержки ветеранов военной операции на Украине и членов их семей.

В соответствующем указе президента отмечается, что комиссия направит усилия на оказание необходимой помощи участникам боевых действий, включая тех, кто принимал участие в боевых операциях в ДНР и ЛНР с мая 2014 года.

Кроме того, поддержку получат и семьи военнослужащих, погибших в бою или скончавшихся после увольнения вследствие полученных ранений.