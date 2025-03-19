 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Бабушкин описал задачи комиссии по поддержке ветеранов военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Бабушкин
Игорь Бабушкин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, возглавляющий комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей, рассказал о ее структуре и задачах. По его словам, в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций.

Работа будет вестись по трем направлениям: социализация и жизнеустройство ветеранов, совершенствование медицинской и психологической помощи, а также модернизация законодательства и межведомственное взаимодействие, говорится в сообщении комиссии.

Бабушкин подчеркнул важность координации комиссии с фондом «Защитники Отечества», который оказывает адресную поддержку ветеранам.

«Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия — с системными вопросами. Наша цель — создать условия для эффективного решения проблем», — отметил он.

Ранее Игорь Бабушкин провел встречу с помощником президента, секретарем Госсовета Алексеем Дюминым, в ходе которой были обсуждены ключевые задачи комиссии и план работы на год. Первое заседание назначено на следующую неделю.

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Президент России Владимир Путин 10 марта распорядился создать комиссию Государственного совета, которая займется вопросами социальной поддержки ветеранов военной операции на Украине и членов их семей.

В соответствующем указе президента отмечается, что комиссия направит усилия на оказание необходимой помощи участникам боевых действий, включая тех, кто принимал участие в боевых операциях в ДНР и ЛНР с мая 2014 года.

Кроме того, поддержку получат и семьи военнослужащих, погибших в бою или скончавшихся после увольнения вследствие полученных ранений.

Читайте РБК в Telegram.

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Назначена дата обмена пленными России и Украины

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Алексей Дюмин Игорь Бабушкин Госсовет Астраханская область ветеран боевых действий Военная операция на Украине
Алексей Дюмин фото

Алексей Дюмин

помощник президента России, секретарь Госсовета, генерал-полковник
28 августа 1972 года
Материалы по теме
Песков назвал цель встречи Путина с женщинами фонда «Защитники Отечества»
Политика
Путин создал фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества»
Политика
Кабмин одобрил проект о статусе ветерана для силовиков в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Кинотеатр «Ударник» откроют после реставрации в 2027 годуНедвижимость, 16:19
Тайвань назвал дату потенциального китайского вторженияПолитика, 16:19
Депутат парламента Молдавии Нестеровский получил гражданство РоссииПолитика, 16:17
Акции Мосбиржи подскочили на заявлении Минфина о торгах криптовалютойИнвестиции, 16:14
Фигуранту дела Baring Vostok заменили условный срок на реальныйБизнес, 16:07
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла более чем вдвоеОбщество, 16:00
«Крылья Советов» отреагировали на сообщения о скорой отставке тренераСпорт, 15:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мишустин расширил свободную экономическую зону на районы с режимом КТОЭкономика, 15:54
«Амнистия для майнеров». Что даст легализация контрабандного оборудованияКрипто, 15:45
В Венгрии пьяный мэр города насмерть сбил велосипедистаОбщество, 15:39
СБУ заочно предъявила обвинения российскому телеведущему КорчевниковуПолитика, 15:38
Госдума в первом чтении приняла закон о призыве в армию в течение годаОбщество, 15:34
Клуб КХЛ назвал дату похорон обладателя Кубка Гагарина МалыхинаСпорт, 15:32
Британия сняла санкции с бизнесмена Фархада АхмедоваПолитика, 15:31