Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Юрий Трутнев предложил распространить программу дальневосточного гектара для участников спецоперации на всю Россию, за исключением Московской и Петербургской агломераций. Президент поручил инициативу проработать

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Полпред президента на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев предложил распространить программу дальневосточного гектара на участки по всей России, кроме Московской и Петербургской агломераций, для участников военной операции и их родственников. Президент Владимир Путин дал поручение проработать эту инициативу, рассказал РБК источник в правительстве.

«Президент дал прямое поручение Минэкономразвития проработать инициативу», — подтвердил другой собеседник в правительстве. В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили получение поручения и сообщили, что ведомство представит свои предложения в установленный срок.

«По этому поручению ведется работа. Оно в стадии исполнения», — сообщили РБК в секретариате вице-премьера Трутнева.

В письме Трутнева от 4 февраля говорится, что спрос на земельные участки по программе «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике» ежегодно растет, их используют для строительства домов, сельского хозяйства, запуска туристических проектов. Эта мера может стать одним из инструментов поддержки участников военной операции, однако федерального закона, который предоставлял бы такую льготу на территории всей страны, сейчас нет, подчеркнул полпред.

«Предлагаем распространить программу «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике» на всю территорию Российской Федерации для участников специальной военной операции и членов их семей. Это позволит использовать уже отработанные в упомянутых регионах механизмы быстрого и бесплатного предоставления земли на всей территории России, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — предложил Трутнев.

Он попросил дать поручение Росреестру совместно с Минвостокразвития и Минэкономразвития внести изменения в федеральное законодательство. Отдельно Росреестру Трутнев предложил поручить доработку федеральной информационной системы «На Дальний Восток», Национальной системы пространственных данных, а также единой электронной картографической основы.

РБК направил запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и в Министерство экономического развития.

Еще одним письмом Трутнев предложил открыть в Сахалинской области военное училище по подготовке операторов беспилотников, отметив «значительный опыт развития беспилотной авиации», накопленный в области. Если будет принято положительное решение об открытии училища, Минвостокразвития и область обеспечат необходимые капитальные вложения для его строительства и оборудования, говорится в письме.

Президент Владимир Путин поддержал обе инициативы, сообщил РБК источник в правительстве.

Программа дальневосточного гектара была запущена в 2016 году и предполагает выделение бесплатного земельного участка в регионах Дальнего Востока. Территория, выделяемая одному человеку, не может превышать 1 га, но может быть меньше. Также можно оформить участок в коллективное пользование (но не более 10 га). С 2021 года человек, уже освоивший один гектар, может брать для освоения второй.

Изначально в программе участвовали Еврейская автономная область, Сахалинская область, Приморский и Хабаровский края, Якутия, Амурская и Магаданская области, Камчатка, Чукотка. В 2020 году стало возможным брать участки в Бурятии и Забайкалье, с 2021 года — в Арктике. В каждом регионе были определены отдельные муниципальные районы, где можно выбрать участок, все они на удалении от больших городов.

На участке можно построить дом (разрешено только малоэтажное жилое строительство), заниматься сельским хозяйством, развивать бизнес-проект, в том числе в туристической сфере.

Изначально заявку могли подать только жители регионов, где реализовывалась программа. Позже такая возможность стала доступна для всех россиян, а также для участников программы по переселению соотечественников.

Участок передается в безвозмездное пользование на пять лет, после этого его можно будет получить в собственность или оформить долгосрочную аренду. Если в течение пяти лет освоение земли не началось, человек теряет право на землю.



Программа задумывалась как мера по развитию уже освоенных территорий Дальнего Востока и должна была удержать местных жителей в дальневосточных регионах, а также привлечь людей из других субъектов. По данным на портале «надальнийвосток.рф» (через него можно подать заявку на гектар), участок на Дальнем Востоке получили 142,3 тыс. человек, в Арктике — 8,3 тыс. Всего в рамках программы сейчас доступно 177,4 млн га.

Предложение распространить программу дальневосточного гектара и на другие регионы России, скорее всего, будет предполагать определенный механизм выбора и приоритизации регионов, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Такой механизм может учитывать в том числе рыночные цены на участки и их доступность, полагает эксперт. Основной задачей станет формирование такого формата поддержки, который одновременно будет способствовать и решению проблем, связанных с территориальным планированием, и сглаживанию демографических диспропорций. К примеру, программа может способствовать обеспечению притока населения в те населенные пункты, которые испытывают демографические проблемы.