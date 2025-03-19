Песков предложил публично не обсуждать тему прекращения огня на Украине

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Тему прекращения огня на Украине не следует обсуждать публично, она требует еще глубокой проработки в Кремле и Белом доме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы имели возможность детально довести до американской стороны те нюансы, о которых упоминал президент. Опять же — все эти темы достойны чувств, подлежат глубокой проработке и вряд ли должны являться объектом публичного обсуждения», — сказал пресс-секретарь.

18 марта 2025 года Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй телефонный разговор. Он продлился более двух часов. Беседа была посвящена урегулированию конфликта на Украине. В ходе разговора президент России анонсировал обмен пленными по формуле «175 на 175».

Помимо этого, президент России обещал, что «в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях».

Переговоры прошли через неделю после того, как американская и украинская делегации договорились в Джидде осуществить 30-дневное прекращение огня. В ответ Москва обозначила вопросы, которые должны быть выяснены перед началом перемирия.