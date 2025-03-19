 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков предложил публично не обсуждать тему прекращения огня на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Тему прекращения огня на Украине не следует обсуждать публично, она требует еще глубокой проработки в Кремле и Белом доме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы имели возможность детально довести до американской стороны те нюансы, о которых упоминал президент. Опять же — все эти темы достойны чувств, подлежат глубокой проработке и вряд ли должны являться объектом публичного обсуждения», — сказал пресс-секретарь.

О чем Путин и Трамп договорились в ходе второго телефонного разговора
Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин

18 марта 2025 года Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй телефонный разговор. Он продлился более двух часов. Беседа была посвящена урегулированию конфликта на Украине. В ходе разговора президент России анонсировал обмен пленными по формуле «175 на 175».

Помимо этого, президент России обещал, что «в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях».

Переговоры прошли через неделю после того, как американская и украинская делегации договорились в Джидде осуществить 30-дневное прекращение огня. В ответ Москва обозначила вопросы, которые должны быть выяснены перед началом перемирия.

Читайте РБК в Telegram.

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Назначена дата обмена пленными России и Украины

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп ВСУ Украина перемирие
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Кремль заявил, что Путин не приказывал возобновлять удары по энергетике
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении своих дронов после приказа Путина
Политика
Трамп опроверг данные о требовании Путина прекратить помощь Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Карпин заявил, что разобрался с Дзюбой, «кто есть кто»Спорт, 14:49
Генпрокурор сообщил о конфискации у коррупционеров активов на ₽504 млрдОбщество, 14:49
Путин заявил, что войска завершают разгром ВСУ в Курской областиПолитика, 14:49
Краснов доложил о возвращении государству пяти стратегических предприятийБизнес, 14:44
Генпрокуратура проверит работу МЧС после разлива мазута в Черном мореПолитика, 14:40
Как справиться с растущим объемом медиаконтентаОтрасли, 14:40
Шадаев заявил о наличии возможности блокировки контента в TelegramТехнологии и медиа, 14:39
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Суд на два месяца арестовал стендап-комика ОстанинаПолитика, 14:37
Reuters узнал о приостановке координации контрразведки США против РоссииПолитика, 14:35
Страны Северной Европы призвали ускорить процесс вступления Украины в ЕСПолитика, 14:35
Экспорт вин из Грузии в Россию в начале года сократился вдвоеВино, 14:29
Прокуратура выступила против ареста комика ОстанинаПолитика, 14:27
Песков предложил публично не обсуждать тему прекращения огня на УкраинеПолитика, 14:24
Британские эксперты составили рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегомАвто, 14:23