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Политика ,  
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Страны Северной Европы призвали ускорить процесс вступления Украины в ЕС

В Северной Европе призвали руководство ЕС ускорить процесс вступления Украины
Фото: Rob Stothard / Getty Images
Фото: Rob Stothard / Getty Images

Страны Северной Европы призвали руководство Евросоюза ускорить процесс вступления Украины в объединение, разработав четкую «дорожную карту», пишет Politico со ссылкой на письмо ведущих дипломатов этих государств.

В частности, с таким призывом выступили Швеция, Финляндия, Дания, Латвия, Литва и Эстония. Они попросили Брюссель представить «конкретные предложения о том, как решительно продвинуть процесс» присоединения Киева к ЕС.

«Украина продемонстрировала замечательный прогресс в проведении реформ — теперь пришло время нам мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине осуществить это», — цитирует Politico текст письма.

Документ также призывает при возникновении во время этого процесса вопросов, противоречащих стратегическим интересам ЕС, решать их через «добросовестный диалог», а не использовать для приостановки прогресса.

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Виды Киева

Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе спустя четыре дня после начала российской военной операции, 28 февраля 2022 года. В июне 2024 года Брюссель начал переговоры с Киевом о присоединении, однако, как отмечало Associated Press, они могут занять годы.

Для вступления в ЕС Киеву было необходимо согласие всех членов объединения и реализация реформ в судебной, административной, экономической и других сферах.

В Кремле назвали вступление в Евросоюз суверенным правом Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что по таким вопросам «не может никто ничего диктовать какой-то стране», однако иначе обстоят дела с оборонными или военными альянсами. В частности, Россия выступает против присоединения Киева к НАТО.

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