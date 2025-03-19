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Общество ,  
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Взрыв «Газели» в Тверской области. Видео

Опубликованы видеокадры взрыва «Газели» с газовыми баллонами в Конаково

Взрыв «Газели» в Тверской области. Видео
Video

В Сети появились кадры взрыва в Конаково Тверской области «Газели», перевозившей газовые баллоны.

Инцидент произошел 19 марта около дома по ул. Свободы, 135. В результате взрыва водитель «Газели» погиб, расположенные поблизости здания получили повреждения.

На месте происшествия работает МЧС. СУ СК по Тверской области начал доследственную проверку.

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Фото:mchs_official / Telegram

12 марта взрыв газа произошел в частном доме в Тобольске. Тогда пострадали два человека — женщина и ее ребенок. Врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Прокуратура Тюменской области начала проверку обстоятельств инцидента.

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Теги
Тверская область «Газель» газовые баллоны взрыв газа
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