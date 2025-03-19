Взрыв «Газели» в Тверской области. Видео
В Сети появились кадры взрыва в Конаково Тверской области «Газели», перевозившей газовые баллоны.
Инцидент произошел 19 марта около дома по ул. Свободы, 135. В результате взрыва водитель «Газели» погиб, расположенные поблизости здания получили повреждения.
На месте происшествия работает МЧС. СУ СК по Тверской области начал доследственную проверку.
12 марта взрыв газа произошел в частном доме в Тобольске. Тогда пострадали два человека — женщина и ее ребенок. Врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Прокуратура Тюменской области начала проверку обстоятельств инцидента.
Читайте РБК в Telegram.
Назначена дата новых переговоров России и США
Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Назначена дата обмена пленными России и Украины
Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации
Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»
Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа
Макрон призвал Европу вооружаться
В Турции задержан главный оппонент Эрдогана
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов