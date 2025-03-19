В Тверской области взорвалась перевозившая газовые баллоны «Газель»

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В Конаково в Тверской области взорвалась «Газель», перевозившая газовые баллоны, ее водитель погиб, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел около дома по ул. Свободы, 135. Расположенные поблизости здания получили повреждения. Их, а также возгорание после взрыва зафиксировал на видео один из очевидцев.

На месте происшествия работает МЧС. СУ СК по Тверской области начал доследственную проверку.

12 марта взрыв газа произошел в частном доме в Тобольске. Тогда пострадали два человека — женщина и ее ребенок. Врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Прокуратура Тюменской области начала проверку обстоятельств инцидента.