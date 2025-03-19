В Тверской области взорвалась перевозившая газовые баллоны «Газель»
В Конаково в Тверской области взорвалась «Газель», перевозившая газовые баллоны, ее водитель погиб, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел около дома по ул. Свободы, 135. Расположенные поблизости здания получили повреждения. Их, а также возгорание после взрыва зафиксировал на видео один из очевидцев.
На месте происшествия работает МЧС. СУ СК по Тверской области начал доследственную проверку.
12 марта взрыв газа произошел в частном доме в Тобольске. Тогда пострадали два человека — женщина и ее ребенок. Врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Прокуратура Тюменской области начала проверку обстоятельств инцидента.
Читайте РБК в Telegram.
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов