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В Тверской области взорвалась перевозившая газовые баллоны «Газель»

В Тверской области взорвалась перевозившая газовые баллоны «Газель»
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В Конаково в Тверской области взорвалась «Газель», перевозившая газовые баллоны, ее водитель погиб, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел около дома по ул. Свободы, 135. Расположенные поблизости здания получили повреждения. Их, а также возгорание после взрыва  зафиксировал на видео один из очевидцев.

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Фото:mchs_official / Telegram

На месте происшествия работает МЧС. СУ СК по Тверской области начал доследственную проверку.

12 марта взрыв газа произошел в частном доме в Тобольске. Тогда пострадали два человека — женщина и ее ребенок. Врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Прокуратура Тюменской области начала проверку обстоятельств инцидента.

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Тверская область «Газель» газовый баллон взрыв газа взрыв грузовика
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