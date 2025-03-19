В Луизиане состоялась первая в истории штата казнь с применением азота

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Власти американского штата Луизиана впервые за 14 лет привели в исполнение смертный приговор, применив азот в качестве средства казни. Об этом сообщает The New York Times.

Осужденный Джесси Хоффман, признанный виновным в похищении, изнасиловании и убийстве 28-летней жительницы Нового Орлеана Молли Эллиотт в 1996 году, был казнен вечером 18 марта.

Впервые метод смертной казни с применением чистого азота был использован в Алабаме в январе 2024 года, а вскоре после этого узаконен в Луизиане. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри настаивал на возобновлении исполнения смертных приговоров, подчеркивая, что это позволит штату выполнять судебные решения после длительного перерыва, вызванного юридическими спорами вокруг смертельных инъекций.

Адвокаты Хоффмана пытались оспорить казнь и выступили с заявлением, что применение газообразного азота в качестве казни нарушает право их подзащитного на свободу вероисповедания как буддиста, поскольку лишает возможности соблюдать медитативные дыхательные практики. Однако суд отказал в удовлетворении иска.

Казнь состоялась в соответствии с новым протоколом, предусматривающим подачу чистого азота через маску, что вызывает гипоксию и приводит к смерти.

11 марта судья окружного суда США Шелли Дик вынесла предварительный судебный запрет, который временно запретил штату Луизиана проводить казнь с использованием азота.

Судья отметила, что приостановка исполнения смертного приговора необходима до полного судебного разбирательства по делу. По ее словам, запрет отвечает общественным интересам, особенно если направлен на предотвращение возможных нарушений конституционных прав.

Генеральный прокурор штата Лиз Меррилл, в свою очередь, заявила, что власти Луизианы намерены обжаловать это решение в срочном порядке.