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Политика ,  
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В США приговоренный к казни азотом попросил смягчить приговор

Американский заключенный Джесси Хоффман-младший, которого приговорили к смертной казни с использованием азота, попросил суд сменить метод на более гуманный. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на заявление адвокатов заключенного.

Он должен был стать первым казненным в Луизиане таким способом. Адвокаты заключенного попросили суд сменить метод казни на расстрел, смертельную инъекцию, либо рассмотреть иные доступные способы исполнения наказания.

В США впервые за 15 лет казнили заключенного через расстрел
Политика

Джесси Хофманн-младший отбывает наказание на убийство Мэри Эллиотт в Новом Орлеане в 1996-м году. В 2024-м году в Луизиане после 15-летнего перерыва вновь разрешили исполнять смертную казнь, в том числе посредством азотной гипоксии.

В начале марта в США впервые за последние 15 лет заключенного казнили методом расстрела. Наказание вынесли в отношении 67-летнего мужчины Брэд Сигмон из Южной Каролины, убившего родителей своей бывшей девушки бейсбольной битой.

Казнить с использованием азота в США разрешили в 2024 году. До этого было одобрено пять способов проведения смертной казни: смертельная инъекция, казнь на электрическом стуле, использование смертельного газа, повешение и расстрел. Чаще всего применяют инъекции (более 1,4 тыс. казней с 1976 года) и электрический стул (163). В штатах, где разрешены другие три метода, обычно в основном применяют инъекции.

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Теги
Луизиана США смертная казнь приговор
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