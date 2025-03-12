Суд в США приостановил первую в Луизиане казнь с применением азота

Судья окружного суда США Шелли Дик выдала предварительный судебный запрет, который не позволяет штату Луизиана привести в исполнение казнь с применением азота, сообщает CBS News.

По мнению судьи, в интересах общественности приостановить реализацию казни до тех пор, пока дело не будет «рассмотрено в суде по существу», а судебный запрет особенно важен для общества, если он предотвращает «нарушение конституционных прав».

Генеральный прокурор Лиз Мёррилл заявила, что штат немедленно обжалует это решение.

Запрет связан с вынесенным смертным приговором заключенному Джесси Хоффману-младшему. Ранее он попросил суд сменить метод на более гуманный. Мужчина отбывает наказание на убийство Мэри Эллиотт в Новом Орлеане в 1996-м году

В 2024-м году в Луизиане после 15-летнего перерыва вновь разрешили исполнять смертную казнь, в том числе посредством азотной гипоксии.

CBS отметил, что, по мнению экспертов ООН, казнь с помощью азотной гипоксии может «привести к мучительной и унизительной смерти» и, вероятно, нарушает международные запреты на пытки и жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство наказания.