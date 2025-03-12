Врыв в частном доме в Тобольске. Видео
В Сети появилось видео взрыва в частном доме в Тобольске, который произошел днем 12 марта.
В результате взрыва пострадали два человека — женщина и ее ребенок. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Сам дом, в котором, по словам очевидцев, проживала мать с тремя детьми, оказался полностью разрушен.
По данным телеграм-канала «ЧП Тюмень», в частном доме взорвался газ. Местные жители рассказали, что в доме жили мать с тремя детьми. По словам очевидцев, двое мальчиков после взрыва выбежали на улицу, девочку потом из-под завалов вытащили спасатели, ее отвезли в больницу.
Прокуратура Тюменской области начала проверку обстоятельств взрыва бытового газа. Следственное управление СК по Тюменской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК — нарушение требований пожарной безопасности, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
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