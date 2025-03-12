Врыв в частном доме в Тобольске. Видео

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В Сети появилось видео взрыва в частном доме в Тобольске, который произошел днем 12 марта.



В результате взрыва пострадали два человека — женщина и ее ребенок. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Сам дом, в котором, по словам очевидцев, проживала мать с тремя детьми, оказался полностью разрушен.



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