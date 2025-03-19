Гордума Тарусы назвала неэтичными слова депутата о девушках в мини-юбках

Гордума Тарусы назвала неэтичными слова своего депутата о девушках в мини-юбках

Евгений Руденко (Фото: senaev74 / VK)

Поведение депутата городской думы Тарусы Калужской области Евгения Руденко, предложившего девушкам чаще надевать мини-юбки для повышения рождаемости в стране, было неэтичным, заявили РБК в Гордуме.

Там подчеркнули, что высказывание Руденко «имеет сугубо личный характер и не выражает мнения всех депутатов» думы.

Депутатская комиссия рассмотрела «неэтичное поведение» Руденко, ему рекомендовали «впредь высказывания личного характера не заявлять от лица всех депутатов».

Руденко, который является членом Гордумы от ЛДПР, 17 марта написал на своей странице во «Вконтакте»: «Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России».

Депутат сопроводил пост фотографией себя и снимком девушки в короткой обтягивающей юбке. В ходе разгоревшейся в комментариях дискуссии Руденко ответил одному из пользователей, что у женщин в такой одежде «шанс выйти замуж увеличивается в разы». По его мнению, девушки «от скромности стали реже замуж выходить и жениться».

Депутат добавил, что в ЛДПР девушки «периодически радуют ребят мини-юбками».