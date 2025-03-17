Калужский депутат предложил девушкам носить мини-юбки для демографии

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Депутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко предложил девушкам чаще надевать мини-юбки для повышения рождаемости в стране.

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

В ходе разгоревшейся в комментариях дискуссии Руденко ответил одному из комментаторов, что у девушек в мини-юбках «шанс выйти замуж увеличивается в разы». По его мнению, девушки «от скромности стали реже замуж выходить и жениться».

Руденко также рассказал, что в ЛДПР девушки «периодически радуют ребят мини-юбками».

Депутат написал, что девушки в такой одежде могут не нравиться «только геям» (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений, оскорбляющих общество, в частности инициатив по повышению рождаемости.