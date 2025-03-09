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Общество ,  
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В Петербурге задержали мужчин, похитивших подростка ради ₽300 тыс.

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Предварительно установлено, что вечером 6 марта неизвестные избили 16-летнего подростка, против его воли посадили в автомобиль и несколько часов возили по городу. Угрожая расправой, они требовали за освобождение 300 тысяч рублей в счет несуществующего долга», — сказано в сообщении.

Отец подростка по его просьбе перевел требуемую сумму на карту сына. Часть денег с нее обналичили в банкомате Сестрорецка, остальные 126 тыс. рублей подросток перечислил в криптовалюте через телеграм-бот. После этого подозреваемые высадили похищенного подростка из машины и скрылись.

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Фото:Наталия Шатохина / Global Look Press

Похитителями оказались 18-летний житель Санкт-Петербурга и 29-летний житель города Сосногорск Республики Коми, сообщает МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека» (ст. 126 УК), которая грозит лишением свободы на срок до 15 лет.

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Теги
Санкт-Петербург полиция похищение человека подросток МВД
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