В Туапсе в квартире взорвался бытовой газ

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Один человек пострадал после взрыва бытового газа в квартире в Туапсе, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что газ взорвался на первом этаже жилого дома по адресу: улица Максима Горького, дом 1.

«В настоящее время пожар локализован, принимаются меры к его ликвидации», — добавили в прокуратуре.

По данным телеграм-канала Shot, пострадавший мужчина был госпитализирован с серьезными ожогами, всего были эвакуированы 16 жильцов, из них двое детей.

В прокуратуре также сообщили, что по факту происшествия организована проверка.

По данным МЧС, в результате взрыва газа произошел пожар на площади 60 кв. м, его потушили. На месте работали 35 специалистов и 11 единиц техники, отметили в ведомстве.

В начале января в Петрозаводске в многоквартирном доме на улице Луначарского взорвался газ. В больницу доставили четырех человек с травмами разной степени тяжести, погибших не было. Власти Карелии тогда ввели режим ЧС муниципального уровня в городе, чтобы быстрее справиться с последствиями взрыва газа.