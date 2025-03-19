Осужденного за убийство Немцова перевели в колонию в Чечне
Хамзат Бахаев, осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова, добился перевода из кировской колонии в чеченскую, следует из решения Мосгорсуда, опубликованного на сайте инстанции.
Бахаев просил ФСИН о переводе в колонию, расположенную ближе к его дому и месту жительства ближайших родственников, а после отказа обратился в суд.
Суд обязал ФСИН повторно рассмотреть вопрос о переводе осужденного. В июле 2024 года было принято решение перевести его в ИК-2 «Чернокозово».
Бахаев, однако, после этого подал иск к Минфину, заявив, что исполнение решение суда заняло слишком много времени и превысило разумные сроки. В связи с этим он просил взыскать с ведомства 100 тыс. руб.
Мосгорсуд счел, что решение суда было исполнено в срок, и в октябре 2024 года отказал Бахаеву в удовлетворении иска.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. По делу о его убийстве помимо Бахаева были осуждены еще четыре человека. Суд установил, что Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был укрыть после преступления. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Ранее осужденный отбывал наказание в ИК-11 Кирово-Чепецка.
Следствие пришло к выводу, что убийство Немцова было заказным, исполнители получили за него около 15 млн руб. Организатором преступления Следственный комитет называет Руслана Мухудинова. Заказчик не установлен.
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