Осужденный за убийство Немцова Бахаев добился перевода в колонию в Чечне

Осужденного за убийство Немцова перевели в колонию в Чечне

Хамзат Бахаев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Хамзат Бахаев, осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова, добился перевода из кировской колонии в чеченскую, следует из решения Мосгорсуда, опубликованного на сайте инстанции.

Бахаев просил ФСИН о переводе в колонию, расположенную ближе к его дому и месту жительства ближайших родственников, а после отказа обратился в суд.

Суд обязал ФСИН повторно рассмотреть вопрос о переводе осужденного. В июле 2024 года было принято решение перевести его в ИК-2 «Чернокозово».

Бахаев, однако, после этого подал иск к Минфину, заявив, что исполнение решение суда заняло слишком много времени и превысило разумные сроки. В связи с этим он просил взыскать с ведомства 100 тыс. руб.

Мосгорсуд счел, что решение суда было исполнено в срок, и в октябре 2024 года отказал Бахаеву в удовлетворении иска.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. По делу о его убийстве помимо Бахаева были осуждены еще четыре человека. Суд установил, что Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был укрыть после преступления. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Ранее осужденный отбывал наказание в ИК-11 Кирово-Чепецка.

Следствие пришло к выводу, что убийство Немцова было заказным, исполнители получили за него около 15 млн руб. Организатором преступления Следственный комитет называет Руслана Мухудинова. Заказчик не установлен.