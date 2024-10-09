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Военная операция на Украине ,  
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Волонтера «Немцова моста» приговорили к 12 годам в день рождения Немцова

Сюжет
Военная операция на Украине
Евгения Мищенко задержали год назад. По данным следствия, после начала спецоперации он вступил в запрещенное формирование и с тех пор сотрудничал с этой организацией, в том числе отправлял фото стратегических объектов
Евгений Мищенко
Евгений Мищенко (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Суд приговорил 50-летнего жителя Москвы, волонтера «Немцова моста» Евгения Мищенко, к 12 годам колонии строгого режима за участие в террористической деятельности в составе запрещенного в России «Легиона «Свобода России», сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, в мае 2023 года Мищенко вступил в состав запрещенного украинского военизированного объединения, после чего участвовал в совершении «умышленных действий, направленных против безопасности Российской Федерации». В частности, мужчина предлагал членам «Легиона «Свобода России» пользоваться принадлежащими ему земельными участками на территории Московской и Смоленской областей, а также отправлял им фото- и видеоматериалы стратегических объектов.

«С учетом позиции прокурора Мищенко будет отбывать первые три года в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в прокуратуре.

Мищенко был задержан 11 сентября 2023 года. Он признал свою вину, но ему не смогли избрать меру пресечения, так как мужчину забрали из зала заседания на скорой. Как сообщал его адвокат Николай Фомин, при задержании активисту сломали ребра, после чего госпитализировали. Волонтером «Немцова моста» его в том числе называют MSK1.ru и Би-би-си.

«Немцо́в мост» — импровизированный мемориал на Большом Москворецком мосту в Москве, возникший на месте убийства политика Бориса Немцова и в основном поддерживаемый волонтерами. Политик был застрелен неизвестными 27 февраля 2015 года. Сегодня (9 октября) ему бы исполнилось 65 лет.

Верховный суд признал «Легион «Свобода России» террористическим
Политика
Верховный суд РФ

«Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, созданное в марте 2022 года, в основном в его состав входят россияне. Поддающихся верификации данных о его численности и деятельности практически нет, однако экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом) еще в 2023 году утверждал, что в «легионе» состоят около 500 человек.

В российской прокуратуре заявляли, что организация была создана на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов». В марте Верховный суд признал «Легион «Свобода России» террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Борис Немцов террорист приговор Военная операция на Украине
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