В Горловке при обстреле больницы пострадали 10 человек
Десять мирных жителей пострадали в результате обстрела больницы в Центрально-Городском районе Горловки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Тяжелые ранения получила женщина 1978 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщины 1963 и 1975 годов рождения, мужчины 1946, 1962 и 1983 годов рождения; также пострадали женщины 1946, 1951, 1961 и 1991 годов рождения», — сообщил он.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По словам Пушилина, в результате обстрелов повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры республики: городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер, центр охраны материнства и детства.
10 января Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Донецку, наибольшие повреждения получил супермаркет «Молоко». По словам главы ДНР, удары наносились дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS. В результате обстрела ранения получили два человека, оба были доставлены в больницы в состоянии средней тяжести.
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