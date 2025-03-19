Рубио пригрозил Венесуэле санкциями при отказе принимать депортированных

США введут новые «жесткие» санкции против Венесуэлы, если Каракас не будет принимать своих граждан, депортированных из Соединенных Штатов, заявил госсекретарь Марко Рубио в соцсети X.

«Если режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро не согласится принимать последовательный поток рейсов с депортированными гражданами без дальнейших отговорок и задержек, США введут новые, жесткие и усиленные санкции», — написал он.

Рубио отметил, что принятие Венесуэлой депортированных граждан — это «не вопрос для дебатов или переговоров», а «обязанность» Каракаса. «Он также не заслуживает никакого вознаграждения», — добавил глава Госдепартамента.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились принять обратно своих граждан, нелегально въехавших в Соединенные Штаты, в том числе членов преступной группировки Tren de Aragua.

В марте Трамп применил закон «Об иностранных врагах» 1798 года для ускорения высылки предполагаемых членов этой венесуэльской банды. За всю историю страны закон использовался лишь трижды. Однако суд округа Колумбия постановил прекратить массовые депортации из страны мигрантов по этому акту.

Несмотря на судебный запрет США депортировали 238 членов Tren de Aragua и 23 членов сальвадорской банды MS-13 в Сальвадор, где их заключили под стражу.