Мошенники разработали новую схему с переводом денег «победителям» лотереи
Мошенники начали предлагать россиянам за вознаграждение перевести деньги «победителям» лотереи, чтобы на самом деле вывести украденные денежные средства на свои счета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.
«Дропперам предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег «победителям» лотерей или обналичивание средств за небольшую плату», — сказано в материалах центра.
Дроппер (от англ. drop — «сбрасывать») — это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. Им можно стать по собственному желанию или по незнанию, под воздействием мошенников.
В центре отметили, что в действительности никакой лотереи нет. Так обеспечивается движение денежных средств, скорее всего, похищенных у других граждан, добавили там.
В феврале заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова заявила, что дропперами становятся около 80 тыс. российских и иностранных граждан. По ее словам, речь в первую очередь идет о молодежи и несовершеннолетних, которые становятся дропперами «за считаные тысячи рублей».
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