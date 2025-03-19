 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников ,  
0 

Мошенники разработали новую схему с переводом денег «победителям» лотереи

Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники начали предлагать россиянам за вознаграждение перевести деньги «победителям» лотереи, чтобы на самом деле вывести украденные денежные средства на свои счета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

«Дропперам предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег «победителям» лотерей или обналичивание средств за небольшую плату», — сказано в материалах центра.

Дроппер (от англ. drop — «сбрасывать») — это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. Им можно стать по собственному желанию или по незнанию, под воздействием мошенников.

В центре отметили, что в действительности никакой лотереи нет. Так обеспечивается движение денежных средств, скорее всего, похищенных у других граждан, добавили там.

В ЦБ число новых дропперов в России оценили в 80 тыс. человек ежемесячно
Финансы
Ольга Полякова

В феврале заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова заявила, что дропперами становятся около 80 тыс. российских и иностранных граждан. По ее словам, речь в первую очередь идет о молодежи и несовершеннолетних, которые становятся дропперами «за считаные тысячи рублей».

Читайте РБК в Telegram.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
мошенники лотерея Россия дропперы
Материалы по теме
В ЦБ число новых дропперов в России оценили в 80 тыс. человек ежемесячно
Финансы
Полиция за год поймала 100 дропперов со стажем
Общество
Эксперты описали схемы поиска дропперов через игры и сайты знакомств
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Полицейские рассказали об удивлении при виде тела МарадоныОбщество, 05:42
В двух российских аэропортах ввели ограничения на полетыПолитика, 05:34
На нефтебазе на Кубани возник пожар после атаки дроновПолитика, 05:21
Мошенники разработали новую схему с переводом денег «победителям» лотереиОбщество, 05:05
Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ-выставкеПолитика, 04:33
Уиткофф анонсировал новые переговоры России и СШАПолитика, 04:29
В Северной Осетии объявили угрозу атаки дроновПолитика, 04:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В работе сервисов VK произошел сбойТехнологии и медиа, 04:09
Греф спрогнозировал изменение бюджетной политики ЦентробанкаЭкономика, 04:08
Трамп заявил о преимуществе России в конфликте на УкраинеПолитика, 03:48
Трамп заявил о желании Си Цзиньпина наладить отношения с СШАПолитика, 03:21
В США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве КеннедиПолитика, 03:20
Захарова назвала странным намерение выдвинуть Бербок председателем ГА ООНПолитика, 02:41
Зеленский заявил, что ему жалко всех погибших в конфликтеПолитика, 02:41