Греф спрогнозировал изменение бюджетной политики Центробанка
Разворот денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) будет, но неизвестно когда, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Будет, конечно, когда не знаю», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста (цитата по «РИА Новости»).
На заседании 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% и дал умеренно жесткий сигнал рынку. Регулятор сообщил, что будет «оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции».
Следующее заседание состоится 21 марта. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что на нем Банк России оценит целесообразность повышения ключевой ставки.
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