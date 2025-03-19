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Греф спрогнозировал изменение бюджетной политики Центробанка

Греф: денежно-кредитная политика ЦБ изменится, но неясно, когда

Разворот денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) будет, но неизвестно когда, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Будет, конечно, когда не знаю», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста (цитата по «РИА Новости»).

В ЦБ напомнили, что рассмотрят вопрос повышения ключевой ставки 21 марта
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

На заседании 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% и дал умеренно жесткий сигнал рынку. Регулятор сообщил, что будет «оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции».

Следующее заседание состоится 21 марта. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что на нем Банк России оценит целесообразность повышения ключевой ставки.

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Герман Греф Центробанк денежно-кредитная политика
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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