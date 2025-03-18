В Харьковской области в результате взрыва был полностью уничтожен НПЗ

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В городе Мерефа в Харьковской области во время взрыва в ночь с 17 на 18 марта был полностью уничтожен нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий промышленной группе АЕS Group, сообщают украинские «Экономическая правда» и «Харьков 1654» со ссылкой на пресс-службу компании.

По их данным, на месте возник пожар, его уже потушили. На завод была совершена четвертая с начала военной операции атака, в результате предыдущих атак НПЗ работал на 10% мощности, уточнили в компании.

«Речь фактически идет о начале процедуры банкротства, четвертый удар по компании оказался смертельным», — говорится в сообщении AES Group.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее, 14 марта, на нефтебазе в Туапсе начался пожар после атаки украинских дронов. В результате загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тыс. т бензина. На поверхности огонь охватил более 1 тыс. кв. м. Нефтебазу потушили только через три дня.