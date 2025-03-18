 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харьковской области в результате взрыва был полностью уничтожен НПЗ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В городе Мерефа в Харьковской области во время взрыва в ночь с 17 на 18 марта был полностью уничтожен нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий промышленной группе АЕS Group, сообщают украинские «Экономическая правда» и «Харьков 1654» со ссылкой на пресс-службу компании.

По их данным, на месте возник пожар, его уже потушили. На завод была совершена четвертая с начала военной операции атака, в результате предыдущих атак НПЗ работал на 10% мощности, уточнили в компании.

«Речь фактически идет о начале процедуры банкротства, четвертый удар по компании оказался смертельным», — говорится в сообщении AES Group.

В Харькове и Днепре прозвучали взрывы
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее, 14 марта, на нефтебазе в Туапсе начался пожар после атаки украинских дронов. В результате загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тыс. т бензина. На поверхности огонь охватил более 1 тыс. кв. м. Нефтебазу потушили только через три дня.

Читайте РБК в Telegram.

В США допустили возможность признать Крым российским

Трамп может включить Одессу в повестку мирных переговоров

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Харьковская область НПЗ обстрел
Материалы по теме
В Харькове и Днепре прозвучали взрывы
Политика
Российские военные уничтожили терминал Starlink ВСУ в Харьковской области
Политика
В центре Харькова из-за дрона загорелись склады на площади 2 тыс. кв. м
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
Творческий путь Бедроса Киркорова. ВидеоОбщество, 17:27
Путин выразил недоумение, почему «семерка» считается «большой»Политика, 17:25
В Сумской области объявили эвакуацию еще в 14 населенных пунктахПолитика, 17:21
В Bernstein спрогнозировали рост акций Coinbase на 60%. Что к этому ведетКрипто, 17:18
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Кержаков нанесет первый удар в матче сборной России с ГренадойСпорт, 17:15
В Петербурге почти 70 школьных классов закрыли на карантинОбщество, 17:14
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Киркоров заявил, что он больше не ребенок после смерти отцаОбщество, 17:13
«Телеграф» узнал реакцию Киева на сообщения о передаче порта ОдессаПолитика, 17:09
Украинская теннисистка рассказала о сексуальных домогательствах тренераСпорт, 17:06
«Все сигнализирует о медвежьем рынке». Эксперты о перспективах биткоинаКрипто, 17:05
Основным кандидатом в главы Ненецкого округа стала экс-премьер ЗапорожьяПолитика, 17:05
Пропадают автовозы: «Лиса рулит» — о новых схемах обмана покупателейАвто, 17:03
«МегаФон» заявил о росте спроса на отдых на фоне укрепления рубляПресс-релиз, 16:58