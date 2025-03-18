Зеленский с женой прибыл в Финляндию

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Украинский президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской прибыл в Финляндию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, у него запланированы встречи с финским президентом Александром Стуббом, спикером Юсси Халла-ахо, премьер-министром Петтери Орпо, чиновниками и представителями оборонных компаний.

Украинский лидер отметил, что темами обсуждения станут, в частности, военная поддержка Киева, инвестиции в производство оружия, европейская интеграция Украины, ужесточение санкций против России.

В программе Елены Зеленской, добавил политик, запланировано обсуждение образовательного сотрудничества, в том числе безопасности образовательного пространства и обустройства школьных укрытий.

Накануне, 17 марта, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время переговоров украинский лидер подтвердил, что Киев готов к безусловному 30-дневному прекращению огня. Однако для перехода к этому Москва должна перестать выдвигать условия, заявил политик.

В марте Украина и США договорились об объявлении 30-дневного перемирия с Россией, если та даст свое согласие. Российский президент Владимир Путин позитивно воспринял идею, но указал на нюансы, в том числе неясность судьбы украинских военных в Курской области и риски продолжения вооружения Украины в период перемирия.