Глава МИД Украины призвал Россию согласиться на прекращение огня

Андрей Сибига (Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images)

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Россию согласиться с предложением США о прекращении огня, сообщает немецкая газета Berliner Morgenpost.

«Пришло время России показать, действительно ли она хочет мира <...> Украина поддерживает предложение США о 30-дневном прекращении огня. Мы ожидаем, что российская сторона безоговорочно согласится с этим предложением», — сказал он.

Сибига заявил об этом на фоне телефонного разговора американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Он начался в 17:00 мск 18 марта и продлился около двух часов.

Это второй телефонный разговор лидеров стран с момента инаугурации Трампа. Предыдущий состоялся 12 февраля и продлился полтора часа.

В Кремле ранее сообщили, что темами беседы станут отношения России и США и урегулирование на Украине. По словам президента США, он намерен обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС.

Предложение о 30-дневном прекращении огня поступило от США во время переговоров американской и украинской делегаций в Джидде 11 марта. Киев тогда согласился с предложением, однако при условии аналогичного шага России. Вашингтон взамен возобновил военную помощь Украине.

Путин поддержал идею о перемирии, но отметил, что «есть нюансы», которые требуют кропотливого изучения. Речь шла о поставках оружия Киеву, мобилизации и обучении украинских солдат в этот период. Трамп выразил уверенность в том, что Россия даст положительный ответ.