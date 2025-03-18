Глава МИД Украины призвал Россию согласиться на прекращение огня
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Россию согласиться с предложением США о прекращении огня, сообщает немецкая газета Berliner Morgenpost.
«Пришло время России показать, действительно ли она хочет мира <...> Украина поддерживает предложение США о 30-дневном прекращении огня. Мы ожидаем, что российская сторона безоговорочно согласится с этим предложением», — сказал он.
Сибига заявил об этом на фоне телефонного разговора американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Он начался в 17:00 мск 18 марта и продлился около двух часов.
Это второй телефонный разговор лидеров стран с момента инаугурации Трампа. Предыдущий состоялся 12 февраля и продлился полтора часа.
В Кремле ранее сообщили, что темами беседы станут отношения России и США и урегулирование на Украине. По словам президента США, он намерен обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС.
Предложение о 30-дневном прекращении огня поступило от США во время переговоров американской и украинской делегаций в Джидде 11 марта. Киев тогда согласился с предложением, однако при условии аналогичного шага России. Вашингтон взамен возобновил военную помощь Украине.
Путин поддержал идею о перемирии, но отметил, что «есть нюансы», которые требуют кропотливого изучения. Речь шла о поставках оружия Киеву, мобилизации и обучении украинских солдат в этот период. Трамп выразил уверенность в том, что Россия даст положительный ответ.
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