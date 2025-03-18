В Белом доме сообщили, что разговор Путина и Трампа идет уже 1,5 часа

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продолжается уже более 1,5 часов. Об этом написал в Х помощник президента и заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

«Последняя информация: телефонный разговор все еще продолжается», — сообщил он.

Телефонные переговоры начались в 17:00 мск, писал Скавино. В Белом доме ранее сообщили, что звонок проходит хорошо. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что телефонный разговор между политиками ожидается примерно в промежутке от 16:00 до 18:00 мск.

Это второй телефонный разговор Путина с Трампом после инаугурации республиканца. Предыдущие переговоры состоялись 12 февраля, разговор продлился полтора часа.

Трамп ранее заявил, что во время переговоров 18 марта он хочет обсудить урегулирование конфликта на Украине, в частности контроль над Запорожской атомной электростанцией. Американский лидер выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное перемирие, идею которого озвучили по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

В свою очередь, Путин назвал идею перемирия правильной, но подчеркнул, что «есть нюансы», в частности судьба сил украинской армии в Курской области и угроза продолжения поставок оружия Украине.