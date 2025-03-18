Американца, участвовавшего в боях под Курском, приговорили к 26 годам
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина США Деррика Бейлса, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Суд признал мужчину виновным в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК), а также в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК).
Суд установил, что Бейлс в 2024 году вступил в ВСУ для участия за денежное вознаграждение в военных действиях против России. По данным следствия, он участвовал во вторжении на территорию Курской области в августе прошлого года.
«В целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти Бейлс совершил преступления против мирного населения», — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что за свою деятельность он получил не менее 2,4 млн руб.
Бейлс объявлен в международный розыск, суд также заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее суд Донецкой народной республики заочно приговорил наемника из Великобритании Кристофера Гаррета к 14 годам колонии.
Читайте РБК в Telegram.
Путин и Трамп начали телефонный разговор
В США допустили возможность признать Крым российским
Трамп может включить Одессу в повестку мирных переговоров
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов