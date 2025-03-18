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Военная операция на Украине ,  
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Американца, участвовавшего в боях под Курском, приговорили к 26 годам

Сюжет
Военная операция на Украине
Деррик&nbsp;Бейлс
Деррик Бейлс (Фото: Генпрокуратура России)

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина США Деррика Бейлса, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Суд признал мужчину виновным в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК), а также в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК).

Суд установил, что Бейлс в 2024 году вступил в ВСУ для участия за денежное вознаграждение в военных действиях против России. По данным следствия, он участвовал во вторжении на территорию Курской области в августе прошлого года.

«В целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти Бейлс совершил преступления против мирного населения», — говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что за свою деятельность он получил не менее 2,4 млн руб.

Бейлс объявлен в международный розыск, суд также заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд Донецкой народной республики заочно приговорил наемника из Великобритании Кристофера Гаррета к 14 годам колонии.

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