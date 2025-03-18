Суд заочно приговорил британского наемника к 14 годам колонии

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Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор британцу Кристоферу Гаррету, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

По данным следствия, в период с января 2015 года по декабрь 2017 года Гаррет прибыл на Украину, где добровольно вступил в подразделение «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур.





В конце 2017 года Гаррет уехал в Великобританию, а в феврале 2022 года вернулся на Украину, вступил в состав Интернационального легиона и принимал участие в боевых действиях до ноября 2024 года. Следственные органы утверждают, за указанные действия Гаррет получил вознаграждение на общую сумму более 3,5 млн рублей.

Следствие признало Критофера Гаррета виновным по ч. 3 ст. 359 УК — наемничество, они приговорен к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд в Курской области в марте 2025 года приговорил воевавшего за ВСУ британца Джеймса Андерсона к 19 годам заключения. По данным Генеральной прокуратуры, за 2024 год российские суды заочно вынесли более 50 приговоров иностранным гражданам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.